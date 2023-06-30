Баку выразил протест Парижу из-за высказываний Макрона

Посла Франции в Баку Анн Буайон в пятницу вызвали в МИД Азербайджана, где ей был выражен протест из-за высказываний французского президента Эмманюэля Макрона на встрече с армянской общиной в Марселе, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
«30 июня посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в МИД. На встрече французской стороне был выражен протест в связи с не соответствующими действительности антиазербайджанскими высказываниями, которые президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил на встрече с армянской общиной в Марселе, и запрошены разъяснения по этому поводу», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
В Баку сочли необъективными высказывания в ходе встречи с армянской общиной в Марселе «запомнившего антиазербайджанскими заявлениями» Макрона, что, полагают в Азербайджане, «является ярким примером того, что президент Франции является инструментом в руках армянского лобби Франции».
В ходе встречи «было подчеркнуто, что на фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона составной частью Азербайджана подобные предвзятые заявления не только препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, но и способствуют дальнейшему расширению деструктивной деятельности тех, кто поощряет и поддерживает сепаратизм и терроризм», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
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