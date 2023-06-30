Путин обсудил с премьером Индии события 24 июня и ситуацию вокруг Украины

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялся по инициативе индийской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
"В связи с событиями 24 июня Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности её граждан", - говорится в сообщении.
При обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества "отмечена важность дальнейшей последовательной реализации крупных совместных проектов в различных сферах, с удовлетворением констатирован значительный рост товарооборота в 2022 г. и по итогам первого квартала сего года", сообщили в пресс-службе.
Особое внимание, как отмечается в сообщении, уделено взаимодействию по линии Шанхайской организации сотрудничества и "Группы двадцати", в которых Индия в настоящее время выполняет председательские функции, а также в формате БРИКС.
"Кроме того, Моди информировал о состоявшихся у него международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, в ходе разговора была "затронута ситуация вокруг Украины". "Президент России дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "разговор носил содержательный и конструктивный характер".
"Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией и условились о дальнейших контактах", - сообщили в пресс-службе.
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