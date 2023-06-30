США пока не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS

США еще не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Как написал в Twitter корреспондент издания "Голос Америки" Джефф Селдин, об этом заявил генерал США Марк Милли.
"ATACMS, F-16 или что-нибудь другое... это постоянный процесс проверки. Эти вещи на столе. Пока решения нет", - сказал Милли.
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