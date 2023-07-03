Цены на нефть замедлили рост

Цены на нефть эталонных марок замедлили подъем в ходе торгов в понедельник на фоне снижения производственной активности в США и еврозоне.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:58 подорожали на $0,31 (0,41%) - до $75,72 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,33 (0,47%) - до $70,97 за баррель.
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46 пунктов с 46,9 пункта месяцем ранее, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economic, ожидали роста до 47 пунктов.
В свою очередь, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности еврозоны упал в этом месяце до 43,4 пункта по сравнению с 44,8 пункта в мае, согласно окончательным данным Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global. Ранее сообщалось о снижении до 43,6 пункта. Итоговый результат указывает на самое резкое ухудшение состояния сектора с мая 2020 года, пишет Trading Economics.
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