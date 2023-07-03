В Украину в ближайшие недели прибудет несколько десятков танков Leopard 1 от Германии и Дании

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине очередной партии танков Leopard 1 в ближайшее время, а также поставку дополнительных систем противовоздушной обороны Iris-T.
"В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией. Кроме того, только в мае мы подготовили новый пакет помощи в размере 2,7 млрд евро, который включает дополнительные срочно необходимые вооружения, такие как новые системы ПВО Iris-T SLM", - сказал Писториус в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, опубликованному в понедельник.
Он отметил, что Германия сейчас оказывает вторую по величине военную помощь Украине, финансовую помощь в рамках ЕС, а также занимается обучением украинских военнослужащих.
На вопрос о своевременности оказываемой помощи глава немецкого оборонного ведомства отметил, что для Германии решения, принятые сразу после 24 февраля, "стали настоящим прорывом", в частности упомянув то, что Германия впервые поставила оружие воюющему государству.
"Во всем, что мы делаем, мы оцениваем общие последствия наших действий и согласовываем их с нашими партнерами", - добавил Писториус.
Также министр рассказал, что Германия в начале текущего года уже разместила свои системы Patriot в Польше, а в Литве планирует разместить постоянную бригаду численностью 4 тыс человек. При этом он отметил, что "у Польши очень боеспособные вооруженные силы" и заявил об отсутствии потребности в размещении дополнительных немецких войск в Польше.
Писториус также напомнил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле впервые состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне глав государств или правительств и Киев "получит равное место за столом этого органа альянса", отметив важность этого шага к адаптации к структурам и процессам НАТО. В то же время министр подчеркнул, что солидарен с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в том, что Североатлантический союз никогда не должен становиться стороной в конфликте и ответ на вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть дан только после окончания войны в Украине.
"Агрессивная война России сблизила нас в Европе. Более сплоченные, чем когда-либо прежде, мы поддерживаем Украину и объединяем наши оборонные возможности для таких ценностей, как свобода, мир и безопасность", - резюмировал Писториус.
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