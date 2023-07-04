В Анкаре анонсировали визит главы МИД Турции в Азербайджан

Новый глава МИД Турции Хакан Фидан совершит визит в Азербайджан для участия в министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения (ДН), сообщили во вторник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по приглашению министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова примет участие в министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения, которая пройдет в Баку 5-6 июля 2023 года", - говорится в сообщении МИД Турции.

В ходе визита глава турецкого внешнеполитического ведомства также планирует провести двусторонние встречи со своими коллегами, отметили в министерстве.

Р.Керимов