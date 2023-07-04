В Анкаре анонсировали визит главы МИД Турции в Азербайджан

Новый глава МИД Турции Хакан Фидан совершит визит в Азербайджан для участия в министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения (ДН), сообщили во вторник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по приглашению министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова примет участие в министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения, которая пройдет в Баку 5-6 июля 2023 года", - говорится в сообщении МИД Турции.
В ходе визита глава турецкого внешнеполитического ведомства также планирует провести двусторонние встречи со своими коллегами, отметили в министерстве.
Р.Керимов
Глава Ливийской национальной армии Хафтар потребовал до осени обеспечить честное распределение нефтяных доходов
Узбекскую UzGasTrade возглавил топ-менеджер компании Агзамов
В I полугодии Азербайджан стал самым крупным импортером России мелкого и крупного рогатого
Германия занимает лидирующие позиции по поставкам духов и туалетной воды из стран ЕС в Азербайджан
11 человек погибли в ДТП в Таджикистане
Турция летом из-за выросших цен потеряла 35-40% российских туристов - АТОР
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Будапешт не будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО, если Турция даст на него добро
НАТО на саммите в июле одобрит три плана по укреплению обороны альянса
США намерены ограничить доступ китайских компаний к американским облачным сервисам
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
7 студентов Бакинской высшей школы нефти удостоились стипендии правительства Германии
Bakcell поддержала семьи шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС