Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахе - Алиев

Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Франция, лживо позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права, по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран", - заявил Алиев в Баку на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

Президент подчеркнул, что недавний вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что "возмутительная политика неоколониализма Франции в Африке обречена на провал".

"К сожалению, Франция пытается навязать ту же порочную практику на Южном Кавказе, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и используя геополитическое соперничество, иностранное военное присутствие и колониальную политику ориентализма", - сказал Алиев.

Б.Рустамбеков