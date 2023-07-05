Армения должна вывести свои ВС с территории Азербайджана и не препятствовать открытию Зангезурского коридора - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении вывести свои вооруженные силы из Карабахского региона Азербайджана.
"Если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабахский регион Азербайджана. Армянские военные и паравоенные формирования на местах должны быть разоружены и демобилизованы", - заявил Алиев, выступая в среду на министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения (ДН) в Баку.
Он напомнил, что хотя Армения и вынуждена была признать Карабах частью Азербайджана, но несмотря на это, "на нашей территории где временно размещены российские миротворцы, все еще находятся остатки армянских вооруженных сил".
Кроме того, заявил Алиев, Армения также препятствует открытию Зангезурского коридора, который является еще одним обязательством Еревана, вытекающим "из акта о капитуляции, подписанного 10 ноября 2020 года, и потому должен быть реализован".
Р.Керимов
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