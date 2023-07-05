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05.07.2023 14:56

«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки

«Nar» приглашает молодежь на чемпионат по ораторскому искусству «Расскажи историю на родном языке», организованный совместно с «Академией дикции» и «Волонтерами ASAN» по случаю 1 августа – Дня азербайджанского алфавита и родного языка. Чемпионат, который будет проводиться в третий раз, призван предоставить молодым людям возможность продемонстрировать свои навыки публичных выступлений и выразить себя на родном языке.

Речевой чемпионат «Расскажи историю на родном языке», проводимый при поддержке оператора мобильной связи, состоит из 3-х туров и финального этапа. В рамках конкурса, который продлится три месяца, участники пройдут всестороннюю подготовку по ораторскому искусству и получат возможность развить свои коммуникативные навыки. Победители чемпионата будут объявлены на мероприятии 1 августа и награждены ценными призами.

Веря в силу языка как моста между поколениями и средства культурного самовыражения, «Nar» активно способствует сохранению и популяризации азербайджанской культуры, поддерживая проекты, направленные на развитие нашего родного языка, и в то же время обеспечивает возможность для следующего поколения преуспеть в общении и самовыражении. Получить подробную информацию о проектах, реализуемых оператором мобильной связи в сфере корпоративной социальной ответственности, можно на странице nar.az/projects.Bottom of Form

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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