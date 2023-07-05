Иран надеется на скорейшее возобновление деятельности посольства Азербайджана в Тегеране - Абдоллахиан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана.
Как отмечается в информации, размещенной на сайте главы государства, иранский министр выразил надежду на скорейшее возобновление деятельности посольства Азербайджана в Тегеране, сообщив, что судебные и правоохранительные органы Ирана "серьезнейшим образом" расследуют совершенный в отношении данной дипмиссии террористический акт.
Президент Алиев в свою очередь выразил надежду на то, что лица, виновные в террористическом акте против посольства Азербайджана понесут заслуженное наказание.
Глава МИД Ирана также заявил, что в развитии торгово-экономических отношений Баку и Тегерана наблюдается положительная динамика. Он отметил, что Азербайджан и Иран играют важную роль в развитии транспортного коридора "Север-Юг".
В ходе беседы отмечалась позитивная динамика торгово-экономических связей между двумя странами, состоялся обмен мнениями о перспективах развития транспортного коридора Север-Юг, а также, наряду с этим маршрутом, - коммуникаций между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.
Стороны положительно оценили проведение в ближайшее время встречи профильных делегаций обеих стран.
Р.Керимов
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