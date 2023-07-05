Нефть Brent замедлила снижение,

Цена нефти марки Brent замедлила снижение днем в среду.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 в среду снизилась на 20 центов (0,26%), до $76,05 за баррель. Накануне контракт подорожал на $1,6 (2,1%) до $76,25 за баррель.
Августовские фьючерсы на WTI выросли в цене к этому времени на $1,38 (1,98%) по сравнению с уровнем на закрытие сессии в понедельник, до $71,17 за баррель. Основные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) накануне не проводились из-за выходного в США (День независимости).
Власти Ирана обещают серьезно наказать лицо, совершившее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
Иран надеется на скорейшее возобновление деятельности посольства Азербайджана в Тегеране - Абдоллахиан
Алиев обсудил с главой МИД Турции процесс нормализации отношений Баку и Еревана
Армения продолжает устраивать экокатастрофу вдоль границы с Азербайджаном - Алиев
Футболиста Неймара оштрафовали на $3,3 млн за нарушение эко-норм при создании гигантского искусственного водоема
Германия занимает лидирующие позиции по поставкам духов и туалетной воды из стран ЕС в Азербайджан
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Путин и Пашинян обсудили Карабах и ситуацию вокруг Лачинской дороги
Канада, Швеция, Украина и Британия подали в Международный суд иск на Иран за сбитый в 2020 году украинский самолет
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
7 студентов Бакинской высшей школы нефти удостоились стипендии правительства Германии
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС