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Цена на нефть

04.07 $/bbl +/- WTI 71.32 +1.53 Brent 76.25 +1.60

ТЭК 05.07.2023 15:36

Нефть Brent замедлила снижение,

Цена нефти марки Brent замедлила снижение днем в среду.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 в среду снизилась на 20 центов (0,26%), до $76,05 за баррель. Накануне контракт подорожал на $1,6 (2,1%) до $76,25 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI выросли в цене к этому времени на $1,38 (1,98%) по сравнению с уровнем на закрытие сессии в понедельник, до $71,17 за баррель. Основные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) накануне не проводились из-за выходного в США (День независимости).

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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