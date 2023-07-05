Нефть Brent замедлила снижение,

Цена нефти марки Brent замедлила снижение днем в среду.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 в среду снизилась на 20 центов (0,26%), до $76,05 за баррель. Накануне контракт подорожал на $1,6 (2,1%) до $76,25 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI выросли в цене к этому времени на $1,38 (1,98%) по сравнению с уровнем на закрытие сессии в понедельник, до $71,17 за баррель. Основные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) накануне не проводились из-за выходного в США (День независимости).