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Дальнее зарубежье 06.07.2023 11:13

CША обвинили российских летчиков в Сирии в небезопасных маневрах в отношении американских беспилотников

Центральное командование США заявило, что российские истребители в Сирии применили небезопасные маневры в отношении американских беспилотников в небе Сирии, чтобы воспрепятствовать им выполнять задачи, сообщил телеканал CNN.

Как следует из сообщения, три российских истребителя перехватили три беспилотника MQ-9 Reaper ВВС США на северо-востоке Сирии в среду утром. Командующий военно-воздушными силами Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич утверждал, что российские самолеты сбросили несколько парашютных сигнальных ракет перед беспилотниками, а "один российский пилот расположил свой самолет перед MQ-9 и включил форсажную камеру, тем самым снизив способность оператора безопасно управлять беспилотником".

Он назвал маневр российских истребителей против беспилотников "небезопасным и непрофессиональным".

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Тэги: США, РОССИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ, ОБВИНЕНИЕ


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