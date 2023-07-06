Крупнейший грузовой порт Японии частично возобновил работу после хакерской атаки

Самый крупный грузовой порт Японии в городе Нагоя (остров Хонсю, префектура Айти) вновь функционирует, но не на полную мощность, после того как накануне подвергся кибератаке хакеров-вымогателей, передает "Киодо".
Изначально в администрации порта сообщили, что ожидают возобновления грузовых операций утром в четверг. Однако восстановление компьютерных систем, пострадавших от кибератаки, занимает больше времени, чем ожидалось.
В ассоциации порта Нагоя сообщали, что выкуп за разблокирование информационных систем потребовала хакерская группа LockBit 3.0. В ассоциации отметили, что не вступали в контакт с хакерами, и выкуп не платили.
Полиция префектуры Айти ведет расследование инцидента.
Нагоя стала крупнейшим грузовым портом Японии с 2002 года. Из него отправляют автомобили и запчасти, производимые самой большой японской автомобилестроительной корпорацией Toyota Motor Corporation.
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