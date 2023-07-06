МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в отказе от выполнения обязательств Армении

Официальный Баку считает нелогичными заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна касательно отказа признать принадлежность армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ), все еще находящихся в Карабахском районе Азербайджана, самой Армении.

"Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 6 июля, направленные на создание ложного впечатления среди международной общественности против Азербайджана, совершенно необоснованны. В соответствии с нормами и принципами международного права и обязательствами армянской стороны в рамках трехстороннего заявления, вместо вывода армянских сил с территории Азербайджана, повторение заявлений о том, что имеющиеся на территории Азербайджана вооруженные силы не принадлежат Армении, свидетельствует о том, что Ереван не отказывается от ошибочной политики", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.





Ведомство отмечает, что нелогично утверждать, что вооруженные силы, находящиеся на азербайджанской территории, действующие под командованием Министерства обороны Армении, не принадлежат Армении.





"Если армянская сторона действительно заинтересована в мире, то она должна не только на словах, но и на деле уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и немедленно вывести с территории Азербайджана незаконные армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасность в регионе", - подчеркивается в заявлении, которое поступило в агентство "Интерфакс-Азербайджан".





Также в министерстве добавили, что отказ Армении предоставить беспрепятственный проход в Нахчыван, вопреки Трехстороннему заявлению, свидетельствует о том, что Ереван игнорирует свои обязательства.





Х.Насирзаде