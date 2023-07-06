Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8433 RUR   0.0185 GBR   2.1597 TRY   0.0652

Цена на нефть

05.07 $/bbl +/- WTI 71.79 +0.47 Brent 76.65 +0.40

Внешняя политика 06.07.2023 22:12

МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в отказе от выполнения обязательств Армении

Официальный Баку считает нелогичными заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна касательно отказа признать принадлежность армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ), все еще находящихся в Карабахском районе Азербайджана, самой Армении.

"Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 6 июля, направленные на создание ложного впечатления среди международной общественности против Азербайджана, совершенно необоснованны. В соответствии с нормами и принципами международного права и обязательствами армянской стороны в рамках трехстороннего заявления, вместо вывода армянских сил с территории Азербайджана, повторение заявлений о том, что имеющиеся на территории Азербайджана вооруженные силы не принадлежат Армении, свидетельствует о том, что Ереван не отказывается от ошибочной политики", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.


Ведомство отмечает, что нелогично утверждать, что вооруженные силы, находящиеся на азербайджанской территории, действующие под командованием Министерства обороны Армении, не принадлежат Армении.


"Если армянская сторона действительно заинтересована в мире, то она должна не только на словах, но и на деле уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и немедленно вывести с территории Азербайджана незаконные армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасность в регионе", - подчеркивается в заявлении, которое поступило в агентство "Интерфакс-Азербайджан".


Также в министерстве добавили, что отказ Армении предоставить беспрепятственный проход в Нахчыван, вопреки Трехстороннему заявлению, свидетельствует о том, что Ереван игнорирует свои обязательства.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


МИД Азербайджана: Макрон - инструмент в руках армянского лобби В Баку назвали ВС Армении основным дестабилизирующим фактором на Южном Кавказе Байрамов, Мирзоян и Салливан обсудили процесс нормализации отношений Баку и Еревана Байрамов отбыл в США для переговоров по проекту мирного соглашения с Арменией Баку потребовал от Еревана положить конец вмешательству в процесс реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество – МИД Заявления Армении о том, что Ереван прилагает все усилия для мира, далеки от искренности – МИД Азербайджана Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся на следующей неделе в Вашингтоне Баку призвал Францию не создавать препятствий нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Баку полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахе этнических армян - МИД Азербайджана МИД Азербайджана считает абсурдным заявление Пашиняна о причинах инцидента на ППП «Лачин» 15 июня

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az