Албания заблокировала попытку включения антиазербайджанского пункта в итоговый документ на саммите Франкофонии - Алиев

Албания на саммите Франкофонии в 2022 году пресекла попытку принятия антиазербайджанского документа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я уже выразил благодарность господину президенту и правительству Албании за поддержку Азербайджана во время прошлогоднего саммита Франкофонии, где одна из стран-членов организации попыталась добиться принятия и включения пункта антиазербайджанского содержания в итоговый документ. Именно Албания заблокировала эту попытку", - сказал Алиев в пятницу в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

Алиев выразил благодарность Бегайу, назвав данный факт "демонстрацией дружбы, твердой приверженности основным принципам международного права, территориальной целостности и суверенитета стран".

"Так что, даже в тех организациях, где Азербайджан не может защитить себя, у нас есть такой брат, как Албания, который сделает это. И мы очень благодарны за это", - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде