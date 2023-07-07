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Внешняя политика 07.07.2023 16:31

Албания заблокировала попытку включения антиазербайджанского пункта в итоговый документ на саммите Франкофонии - Алиев

Албания на саммите Франкофонии в 2022 году пресекла попытку принятия антиазербайджанского документа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я уже выразил благодарность господину президенту и правительству Албании за поддержку Азербайджана во время прошлогоднего саммита Франкофонии, где одна из стран-членов организации попыталась добиться принятия и включения пункта антиазербайджанского содержания в итоговый документ. Именно Албания заблокировала эту попытку", - сказал Алиев в пятницу в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

Алиев выразил благодарность Бегайу, назвав данный факт "демонстрацией дружбы, твердой приверженности основным принципам международного права, территориальной целостности и суверенитета стран".

"Так что, даже в тех организациях, где Азербайджан не может защитить себя, у нас есть такой брат, как Албания, который сделает это. И мы очень благодарны за это", - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АЛБАНИЯ, ПОДДЕРЖКА


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