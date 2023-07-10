Песков подтверждает, что Путин встретился с Пригожиным и командирами группы «Вагнер» 29 июня

В Кремле подтвердили встречу президента РФ Владимира Путина с командирами группы "Вагнер", руководством компании, в том числе с Евгением Пригожиным, которая состоялась 29 июня.

"Действительно, президент имел такую встречу, он пригласил на нее 35 человек - всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня, длилась она почти три часа", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подробности встречи, заметил Песков, неизвестны, но при этом сообщил: "Единственное, что мы можем сказать: то, что президент дал оценку действиям компании на фронте..(...), а также дал свою оценку событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения".