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СНГ 10.07.2023 14:32

Песков подтверждает, что Путин встретился с Пригожиным и командирами группы «Вагнер» 29 июня

В Кремле подтвердили встречу президента РФ Владимира Путина с командирами группы "Вагнер", руководством компании, в том числе с Евгением Пригожиным, которая состоялась 29 июня.

"Действительно, президент имел такую встречу, он пригласил на нее 35 человек - всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня, длилась она почти три часа", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подробности встречи, заметил Песков, неизвестны, но при этом сообщил: "Единственное, что мы можем сказать: то, что президент дал оценку действиям компании на фронте..(...), а также дал свою оценку событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, , ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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