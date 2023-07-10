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Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 73.86 +2.06 Brent 78.47 +1.95

ТЭК 10.07.2023 15:53

Нефть остается в минусе, Brent - $78 за баррель

Цены на нефть эталонных марок остаются в минусе днем в понедельник после выхода данных об инфляции в Китае.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:46 мск составляет $78 за баррель, что на 47 центов (0,6%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 50 центов (0,68%) и составили $73,36 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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