Нефть остается в минусе, Brent - $78 за баррель

Цены на нефть эталонных марок остаются в минусе днем в понедельник после выхода данных об инфляции в Китае.
Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:46 мск составляет $78 за баррель, что на 47 центов (0,6%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 50 центов (0,68%) и составили $73,36 за баррель.
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