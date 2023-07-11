ГРА направит 92 тыс. манатов на ДМС сотрудников

Государственное рекламное агентство (ГРА) привлекло ОАО «Azerbaycan Senaye Sigorta» для добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников агентства. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным, опубликованным на портале закупокwww.tender.gov.az, агентство за услуги по ДМС своих сотрудников заплатит 92,475 тыс. манатов. Согласно условиям, страховые услуги будут рассчитаны на 12 месяцев. ДМС распространяется на 113 сотрудников ГРА, 6 – руководителей агентства, а также на 16 членов семей руководства ГРА. Х.Насирзаде

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