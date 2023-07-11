Цены на нефть остаются в плюсе, Brent - $78,06 за баррель

Цены на нефть остаются в плюсе днем во вторник благодаря объявленным в Китае мерам поддержи рынка недвижимости, проблемы которого продолжают сдерживать экономический рост в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:19 во вторник составляет $78,06 за баррель, что на $0,37 (0,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,39 (0,53%), до $73,38 за баррель.