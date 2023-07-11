Блинкен и Пашинян обсудили переговоры между Арменией и Азербайджаном

Премьер Армении Никол Пашинян обсудил обстановку в регионе Южного Кавказа с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны также обсудили переговоры между Арменией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе правительства Армении во вторник. "Собеседники подчеркнули необходимость последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе. Пашинян подтвердил приверженность правительства Армении повестке мира", - отметили в правительстве.

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