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Регион 11.07.2023 21:26

Блинкен и Пашинян обсудили переговоры между Арменией и Азербайджаном

Премьер Армении Никол Пашинян обсудил обстановку в регионе Южного Кавказа с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Стороны также обсудили переговоры между Арменией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе правительства Армении во вторник.

"Собеседники подчеркнули необходимость последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе. Пашинян подтвердил приверженность правительства Армении повестке мира", - отметили в правительстве.

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Тэги: ПАШИНЯН, БЛИНКЕН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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