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Дальнее зарубежье 11.07.2023 23:20

Украина сделает НАТО сильнее – Зеленский

Украина сделает НАТО сильнее, а НАТО даст Украине безопасность, заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Вильнюсе.

"Сегодня я ехал сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, которое не теряет времени и не оглядывается на любого агрессора", - заявил Зеленский.

"И разве это большое желание? НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее", - подчеркнул президент.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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