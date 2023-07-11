Украина сделает НАТО сильнее – Зеленский

Украина сделает НАТО сильнее, а НАТО даст Украине безопасность, заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Вильнюсе.

"Сегодня я ехал сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, которое не теряет времени и не оглядывается на любого агрессора", - заявил Зеленский.

"И разве это большое желание? НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее", - подчеркнул президент.