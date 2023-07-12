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Цена на нефть

11.07 $/bbl +/- WTI 74.83 +1.84 Brent 79.40 +1.71

ТЭК 12.07.2023 15:22

Нефть стабильна, Brent у $79,3 за баррель

Цены на нефть слабо колеблются днем в среду, участники рынка ждут публикации данных о запасах энергоносителей и отчета об июньской инфляции в Соединенных Штатах.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 подешевели на $0,10 (0,13%) - до $79,3 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,1 (0,14%) - до $71,1 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 2,2%, WTI - на 2,5%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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