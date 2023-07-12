Нефть стабильна, Brent у $79,3 за баррель

Цены на нефть слабо колеблются днем в среду, участники рынка ждут публикации данных о запасах энергоносителей и отчета об июньской инфляции в Соединенных Штатах.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 подешевели на $0,10 (0,13%) - до $79,3 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,1 (0,14%) - до $71,1 за баррель.
Накануне Brent выросла в цене на 2,2%, WTI - на 2,5%.
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