Эксперты МАГАТЭ продолжают обследование ЗАЭС, следов минирования не обнаружено

Специалисты МАГАТЭ не прекращают осмотр Запорожской АЭС (ЗАЭС), и они по-прежнему не зафиксировали попыток заминировать этот объект, говорится в обнародованном в среду заявлении агентства.
"Эксперты МАГАТЭ за последние дни продолжали инспектировать ряд участков ЗАЭС, и не видели там мин или взрывчатки", - отмечается в документе.
"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты всё ещё ждут необходимого доступа к крышам третьего и четвертого энергоблоков - после недавних сообщений, что там может быть установлена взрывчатка. Он добавил, что ситуация с ядерной безопасностью все еще очень нестабильна", - также говорится в пресс-релизе.
Также эксперты МАГАТЭ, находящиеся на АЭС, слышали несколько взрывов, но не смогли определить район, где они произошли. Специалисты подтвердили, что взрывы станцию не затронули.
Тем временем, МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией с водой, необходимой для охлаждения шести реакторов АЭС. Вода продолжает сравнительно стабильно поступать из основных источников, ее уровень падает на 1-2 см в день ввиду потребления и испарения.
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