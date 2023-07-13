Нефть остается в плюсе, Brent у $80,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем в четверг после публикации сильных данных о китайском импорте.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 составляет $80,36 за баррель, что на 25 центов (0,31%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 15 центов (0,2%) и составили $75,9 за баррель.