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Цена на нефть

12.07 $/bbl +/- WTI 75.75 +0.92 Brent 80.11 +0.71

ТЭК 13.07.2023 15:37

Нефть остается в плюсе, Brent у $80,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем в четверг после публикации сильных данных о китайском импорте.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 составляет $80,36 за баррель, что на 25 центов (0,31%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 15 центов (0,2%) и составили $75,9 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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