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Дальнее зарубежье 14.07.2023 15:03

В Британии открылось международное авиашоу RIAT 2023

На авиабазе Королевских британских ВВС Фэрфорд в Англии в пятницу открылось международное авиашоу Royal International Air Tattoo 2023 (RIAT 2023), которое продлится до 16 июля, сообщают его организаторы.

В авиашоу примут участие самолеты и вертолеты ВВС, ВМС и Армии из 26 стран мира, НАТО, а также гражданские самолеты и вертолеты. Всего будет представлено 217 единиц авиационной техники, в том числе истребители, бомбардировщики, заправщики, разведывательные и транспортные самолеты и вертолеты.

В рамках RIAT будут проводиться демонстрационные полеты нескольких типов самолетов. Крупнейшими участниками авиашоу по количеству представленной военной авиационной техники являются Великобритания (41 единица), США и Италия (по 18 единиц).

США, в частности, будут представлены двумя стратегическими бомбардировщиками B-52H, стелс-истребителями пятого поколения F-35A Lightning II, истребителями F-16CJ Fighting Falcon и F-15E Strike Eagle, высотным разведчиком U-2, заправщиками KC-135R Stratotanker, тяжелыми транспортными самолетами C-17A Globemaster III и другой авиационной техникой.

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Тэги: БРИТАНИЯ, АВИАШОУ, RIAT

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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