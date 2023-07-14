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Оборона 14.07.2023 15:02

ВС Армении и НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны и вооруженных сил (ВС) Армении в районе границы двух государств.

«14 июля примерно в 10:55 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского и Ходжалинского районов", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, добавили в министерстве, с 13:39 до 13:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ).

В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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