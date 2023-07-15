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Оборона 15.07.2023 10:29

Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана - Минобороны

Минобороны Азербайджана заявило, что незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, применяют радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов отечественных и зарубежных авиакомпаний, выполняющих полеты с использованием воздушного пространства страны.

"13 июля в результате применения радиопомех против пассажирского самолета Gulfstream G280 азербайджанской авиакомпании, выполнявшего рейс по маршрутам Зангилан-Физули с 11:54 до 12:07 и Физули-Баку с 13:02 до 13:17, в системе спутниковой навигации GPS произошел сбой", - отмечается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

Минобороны напомнило, что ранее были зафиксированы факты применения незаконными армянскими вооруженными формированиями радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов.

"Несмотря на неоднократные обращения к командованию российского миротворческого контингента о том, что подобные случаи представляют серьезную угрозу безопасности воздушных перевозок, никаких мер не предпринято", - подчеркивается в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАДИОПОМЕХИ


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