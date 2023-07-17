Лондон ввел санкции в отношении министров просвещения и культуры РФ

Великобритания в понедельник включила в санкционные списки министра просвещения России Сергея Кравцова, министра культуры Ольгу Любимову и международный детский центр "Артек", сообщили в британском Минфине. В документе ведомства отмечается, что санкции ввели еще против 11 человек.

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