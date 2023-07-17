Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9087 RUR   0.0188 GBR   2.2254 TRY   0.0649

Цена на нефть

14.07 $/bbl +/- WTI 75.42 -1.47 Brent 79.87 -1.49

СНГ 17.07.2023 15:03

Лондон ввел санкции в отношении министров просвещения и культуры РФ

Великобритания в понедельник включила в санкционные списки министра просвещения России Сергея Кравцова, министра культуры Ольгу Любимову и международный детский центр "Артек", сообщили в британском Минфине.

В документе ведомства отмечается, что санкции ввели еще против 11 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, РАСШИРЕНИЕ


Похожие новости


Песков считает, что каналы для диалога с Вашингтоном и Лондоном нужны в самые острые моменты, их надо сохранить Премьер Великобритании, комментируя ситуацию в России, призвал все стороны проявить ответственность Британия приняла закон о действии санкций против РФ до тех пор, пока она не выплатит компенсацию Украине Новые британские санкции затронули энергетику, металлургию, транспортный и банковский сектора РФ Великобритания ввела запрет на импорт алмазов, алюминия, меди и никеля из РФ В МИД РФ назвали крайне враждебным шагом решение Британии передать Украине ракеты большой дальности В разведке Британии высказались о влиянии войны в Украине на уровень смертности в России Великобритания расширяет антироссийские санкции Великобритания не будет отправлять истребители в Украину в ближайшее время – Уоллес Министр иностранных дел и начальник Генштаба Британии вошли в российский санкционный список

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az