Лондон ввел санкции в отношении министров просвещения и культуры РФ

Великобритания в понедельник включила в санкционные списки министра просвещения России Сергея Кравцова, министра культуры Ольгу Любимову и международный детский центр "Артек", сообщили в британском Минфине.
В документе ведомства отмечается, что санкции ввели еще против 11 человек.
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