Нефть усилила снижение

Снижение цен на нефть ускорилось днем в понедельник после сообщений СМИ о возобновлении добычи на двух из трех ливийских месторождений, где она прекращалась в связи с протестами.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:57 подешевели на $1,16 (1,45%) - до $78,71 за баррель.