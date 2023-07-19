Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.908 RUR   0.0187 GBR   2.2133 TRY   0.0631

Цена на нефть

18.07 $/bbl +/- WTI 75.75 +1.60 Brent 79.63 +1.13

ТЭК 19.07.2023 18:40

Запасы нефти в США снизились на 708 тыс. баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей - до 457,42 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,07 млн баррелей и составили 218,39 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 13 тыс. баррелей, до 118,19 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


Похожие новости


Минэнерго США незначительно повысило прогноз потребления нефти в мире в 2023г Запасы нефти в США снизились на 9,6 млн баррелей за неделю В США надеются, что Индия будет покупать нефть у РФ по цене ниже установленного «потолка» США сфокусированы на балансе спроса и предложения после заявления Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти Запасы нефти в США снизились на 12,46 млн баррелей за неделю Запасы нефти в США выросли на 5,04 млн баррелей за неделю Запасы нефти в США выросли на 2,95 млн баррелей за неделю Минэнерго США повысило прогноз потребления нефти в мире в 2023г до 101 млн б/с Запасы нефти в США выросли на 597 тыс. баррелей за неделю Минэнерго США сохранило прогноз потребления нефти в мире в 2023г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az