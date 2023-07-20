Прибыль Yelo Bank за год увеличилась более чем в 3 раза



Yelo Bank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2023 года. Согласно отчету, сохраняется положительная динамика роста основных финансовых показателей банка. За первые 6 месяцев текущего года чистая прибыль Yelo Bank составила 8,7 миллиона манатов. Совокупные активы банка увеличились на 25 миллионов, по сравнению с концом прошлого года, и превысили 847 миллионов манатов.



По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, процентный доход банка за отчетный период увеличился на 33% и составил более 52 миллионов манатов. Непроцентные доходы также превысили 5 миллионов манатов.



Кредитный и депозитный портфели банка продолжают расти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитный портфель увеличился на 147 миллионов манатов, то есть на 27 %, и превысил 684 миллиона манатов. Следует отметить, что основная часть выданных кредитов была направлена ​​на финансирование реального сектора, что является одним из приоритетных направлений Yelo Bank. В результате бизнес-портфель увеличился на 34% и достиг 444 млн манатов. Портфель потребительских кредитов также увеличился на 33 миллиона, то есть на 17 процентов, и достиг 240 миллионов манатов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 33% этих продаж, а также 37% прироста портфеля были осуществлены через онлайн-каналы.



Депозитные условия банка продолжают оставаться привлекательными для клиентов. Таким образом, в течение года около 4000 клиентов доверили свои сбережения Yelo Bank. В результате портфель по данному направлению увеличился и достиг 592 миллионов манатов.



Совокупный капитал банка за отчетный период превысил 96 миллионов манатов. Это на 46 миллионов манатов больше нормативного требования. Коэффициент достаточности совокупного капитала составляет 12,04%, а коэффициент достаточности капитала первого уровня - 7,44%, что превышает требуемую норму по обоим показателям.



Напомним, что Yelo Bank успешно выполнил свой трехлетний стратегический план, достигнув всех целей, поставленных в этом плане. В настоящее время ведется работа над следующей 3-летней стратегией банка. В этот новый стратегический период основными целями Банка являются укрепление позиций на рынке, поддержка реального сектора, увеличение количества цифровых отделений, содействие развитию безналичного обращения. Yelo Bank продолжит предоставлять инновационные банковские решения, отвечающие потребностям клиентов.



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