Ирак высылает шведского посла в ответ на антиисламские настроения в Швеции

Иракский премьер Мухаммед Шиа Ас-Судани в четверг принял решение выслать шведского посла в ответ на разрешение властей Швеции на сожжение Корана, сообщает Associated Press (AP).

"Иракский премьер высылает шведского посла, отзывает дипломата из Швеции после того, как мужчина осквернил Коран в Стокгольме", - информирует агентство.

"Аль-Арабийя" уточняет, что из Швеции отзывают поверенного в делах Ирака.

СМИ отмечают, что таким мерам также способствовало то, что в четверг в Швеции во время демонстрации у посольства Ирака протестующие затоптали Коран и частично порвали его.