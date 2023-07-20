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Дальнее зарубежье 20.07.2023 17:01

Ирак высылает шведского посла в ответ на антиисламские настроения в Швеции

Иракский премьер Мухаммед Шиа Ас-Судани в четверг принял решение выслать шведского посла в ответ на разрешение властей Швеции на сожжение Корана, сообщает Associated Press (AP).

"Иракский премьер высылает шведского посла, отзывает дипломата из Швеции после того, как мужчина осквернил Коран в Стокгольме", - информирует агентство.

"Аль-Арабийя" уточняет, что из Швеции отзывают поверенного в делах Ирака.

СМИ отмечают, что таким мерам также способствовало то, что в четверг в Швеции во время демонстрации у посольства Ирака протестующие затоптали Коран и частично порвали его.

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Тэги: ИРАК, ШВЕЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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