Были выбраны участники летней стажировки Yelo Bank

Стали известны участники традиционной летней стажировки Yelo Bank “Summer Challenge 2023”.На основании более 1300 заявок, было выбрано 21 талантливых студентов, которые получили право участвовать в программе стажировки. Встреча знакомства с отобранными участниками состоялась в головном офисе Yelo Bank. Участникам была представлена информация о ценностях Yelo, продуктах и профессиональных возможностях развития в банке. Кроме того, было проведено короткое обучение по подготовке качественного резюме и развитию навыков собеседования. Отметим, что стажеры будут работать вместе с командой Yelo в различных отделах, включая финансы, человеческие ресурсы, право, розничное банковское дело, IT, маркетинг и другие, получая практические навыки в дополнение к теоретическим знаниям.

"Yelo Summer Challenge" - это блестящая карьерная возможность для талантливых студентов и новых выпускников, которые еще не имеют опыта работы.На протяжении всего стажировкитот, кто сможет наилучшим образом использовать эту возможность и выделиться среди других, ждёт возможности работы в Yelo Bank. Придерживаясь стратегии социальной ответственности, банк продолжит свои проекты, ориентированные на молодежь в будущем.



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