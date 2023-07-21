Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы

По случаю 22 июля - Дня национальной прессы, "Nar" собрал представителей СМИ на традиционно организованном интеллектуальном конкурсе. Журналисты, представляющие более 20 СМИ, соревновались в 7 командах. В этом году, в течение 7 туров, участникам задавали вопросы разной сложности о национальной и мировой культуре, истории и технике. Кроме того, командообразующие игры дали возможность представителям СМИ лучше узнать друг друга.
При выборе победителей учитывались как баллы интеллектуального конкурса, так и результаты командообразующей игры. В итоге в конкурсе победила команда «Зия», 2 место заняла команда «Ени Хаят», 3 место заняла команда «Молла Насреддин». «Нар» вручил специальные подарки командам-победителям.
«Nar» реализует различные социальные проекты по продвижению образования, одновременно выступая сторонником интеллектуальных игр. Подробнее о проектах можно узнать по ссылке: https://www.nar.az/ru/projects/
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