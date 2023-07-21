Алиев считает реалистичным подписание мирного договора с Арменией к концу 2023 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает реалистичным подписание мирного договора с Арменией к концу текущего года.

«Если Армения согласится на этот пункт (договора – ИФ), где она полностью воздерживается от любых территориальных претензий к Азербайджану, думаю, что подписание мирного соглашения может быть реалистичным к концу этого года», - заявил Алиев в пятницу в Шуше.

Р.Керимов