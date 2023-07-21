Алиев: Армения должна на бумаге закрепить, что Карабах – это Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Армении после публичного признания принадлежности Карабаха Азербайджану должны поставить свою подпись под соответствующим документом.

«Они (в Армении – ИФ) уже публично признали, что Карабах – это Азербайджан. Теперь это важно закрепить на бумаге. Это очень важно», - заявил Алиев в пятницу в Шуше, отметив, что это станет одним из «завершающих шагов» для нормализации отношений между двумя странами.

По его словам, развитие Южного Кавказа будет в основном зависеть улучшения отношений между Азербайджаном и Арменией.

При этом Алиев подчеркнул, что в Армении остаются лица, которые до сих пор живут реваншистскими идеями. «Мы не должны забывать, что даже несмотря на итоги Второй Карабахской войны, сегодня в Армении, ее обществе и даже правительстве есть определенные люди, которые все еще живут реваншистскими идеями».

Р.Керимов