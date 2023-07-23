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Дальнее зарубежье 23.07.2023 18:21

Макрону отказали в поездке на саммит БРИКС

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее просил власти Южно-Африканской Республики принять его на саммите БРИКС в августе, не получил приглашения на это мероприятие. Об этом сообщает местный портал News24.

В публикации говорится, что власти ЮАР разослали уже 70 приглашений на саммит лидерам Глобального Юга.

"Западные страны, такие как Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, приглашены не были. Несмотря на просьбу о приглашении, Эммануэль Макрон его не получил", - отмечается в статье.

20 июня глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила, что французский лидер хотел бы получить приглашение на следующий саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который запланирован в Йоханнесбурге.

В.Алиев

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Тэги: БРИКС, МАКРОН, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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