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Дальнее зарубежье 23.07.2023 19:10

Нетаньяху после операции на сердце заявил, что уже в понедельник будет в парламенте

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после операции на сердце заявил, что чувствует себя хорошо и готов уже в понедельник возобновить работу.

"Как видите, у меня все хорошо", - заявил он в видеообращении, записанном в воскресенье в больнице.

По сообщению газеты Jerusalem Post, Нетаньяху ожидает, что в понедельник его выпишут из больницы и позже в тот же день он уже будет в Кнессете на голосовании по вызывающей острые споры в стране судебной реформе.

Ранее стало известно, что в субботу вечером Нетаньяху установили кардиостимулятор. Врачи сообщили, что операция прошла успешно.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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