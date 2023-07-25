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25.07.2023 10:36

Банк Республика показал рост по всем финансовым показателям

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, обнародовал финансовые результаты за первое полугодие 2023 года. Согласно отчетности, банк продолжил динамичное развитие, тем самым усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана.

По сравнению с первым полугодием 2022 года активы банка выросли на 24% и составили 1,71 миллиарда манат, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны. Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, совокупный капитал банка увеличился на 32% и составил 141,4 млн. манат, превышая регулятивную норму в 2,8 раза.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процентной доход Банка вырос более чем на 37%, достигнув 53,39 млн. манат, чистая операционная прибыль выросла почти в 2 раза, достигнув 21,9 млн. манат, а чистая прибыль банка увеличилась на 41% и составила 17,59 млн. манат.

В депозитном портфеле банка также наблюдается стабильный рост, что является показателем высокого уровня доверия к банку со стороны клиентов. Так, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года депозитный портфель банка вырос на 30,1% и составил 1,06 млрд. манат.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В3” с прогнозом “Позитивный” от агентства Moody`s.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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