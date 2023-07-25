Банк Республика показал рост по всем финансовым показателям

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, обнародовал финансовые результаты за первое полугодие 2023 года. Согласно отчетности, банк продолжил динамичное развитие, тем самым усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана.
По сравнению с первым полугодием 2022 года активы банка выросли на 24% и составили 1,71 миллиарда манат, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны. Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, совокупный капитал банка увеличился на 32% и составил 141,4 млн. манат, превышая регулятивную норму в 2,8 раза.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процентной доход Банка вырос более чем на 37%, достигнув 53,39 млн. манат, чистая операционная прибыль выросла почти в 2 раза, достигнув 21,9 млн. манат, а чистая прибыль банка увеличилась на 41% и составила 17,59 млн. манат.
В депозитном портфеле банка также наблюдается стабильный рост, что является показателем высокого уровня доверия к банку со стороны клиентов. Так, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года депозитный портфель банка вырос на 30,1% и составил 1,06 млрд. манат.
Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В3” с прогнозом “Позитивный” от агентства Moody`s.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.
В Баку назвали абсурдом и лицемерием призывы Еревана принять меры против Азербайджана на международном уровне
Министр обороны Азербайджана совершает визит в Турцию
Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия создадут СП по передаче «зеленой энергии» с Каспия в Европу
Азербайджан в мае оставался одним из основных поставщиков нефти в Италию
TotalEnergies консолидирует 100% акций Total Eren, оценила компанию в 3,8 млрд евро
Гостиницы в Азербайджане в I полугодии увеличили доходы на 42,4%
Международная группа исследователей подняла с морского дна носовую аппарель парома Estonia
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Экс-президента Казахстана Назарбаева лишили госохраны
Более 30 человек погибли в Алжире из-за лесных пожаров, около 1,5 тыс. эвакуированы
Новая помощь США Украине будет состоять из ракет для HIMARS, широкого спектра боеприпасов и беспилотников для наблюдения
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС