"Зерновая сделка" не свернута окончательно, РФ готова вернуться к участию в ней при выполнении обязательств перед российской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Готовы вернуться к участию, если обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реализовываться на практике. То есть сделка окончательно не свернута, она просто приостановлена, поскольку российская часть этого пакетного решения не выполняется", - сказал Ушаков журналистам во вторник.

Россия 17 июля официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о своем возражении против продления черноморской зерновой инициативы.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истек 17 июля.