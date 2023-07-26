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Внешняя политика 26.07.2023 00:02

Байрамов назвал необходимые условия для обеспечения мира в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана в ходе делового визита в Москву во вторник провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, после чего состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении.

Как сообщает МИД Азербайджана, в ходе встреч обсуждался процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов еще раз обратил внимание на позицию Азербайджана относительно сложившейся ситуации в регионе, угроз и противоправных действий со стороны Армении в отношении шагов, предпринятых Азербайджаном в направлении установления мира и безопасности в регионе, военных провокаций, в том числе воспрепятствованию полетам самолетов.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что утверждения по гуманитарной ситуации в регионе совершенно беспочвенны, и являются политической манипуляцией.

Отмечено, что вопреки обязательствам, взятыми на себя в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, было указано, Армения использовала Лачинскую дорогу в военных целях, а также незаконно транспортировала природные ресурсы Азербайджана и меры принятые для их пресечения являются суверенным правом Азербайджана. Подчеркнуто, что установление Азербайджаном погранично-пропускного пункта «Лачин» является необходимой мерой.

По словам министра, несмотря на создание условий для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда армянских жителей в обоих направлениях, провокация, совершенная армянской стороной 15 июня этого года, создала препятствия для перехода через ППП. В настоящее время Азербайджан обеспечивает пропуск армянских жителей в медицинских целях.

Байрамсов также отметил, что, несмотря на то, что азербайджанская сторона выдвинула ряд предложений, в том числе об использовании дороги «Агдам-Ханкенди» и других альтернативных дорог, для удовлетворения потребностей армянских жителей, противодействие армянской стороны всем предложениям свидетельствует об их коварных намерениях, а заявления о гуманитарной ситуации являются политическим шантажом.

Министр подчеркнул, что прекращение попыток воспрепятствования мерам по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, безоговорочное признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, как на словах так на деле, а также вывод армянских вооруженных сил, которые до сих пор присутствуют на территории Азербайджана, являются самыми необходимыми условиями для обеспечения мира в регионе.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ


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