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26.07.2023 13:58

“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов

“Nar” поздравляет всех абитуриентов, успешно сдавших вступительные экзамены, а также сообщает, что наградит абитуриентов, показавших самые высокие результаты на этих экзаменах. Таким образом, мобильный оператор подарит будущим студентам смартфоны, мобильные номера “Nar” и большую сумму на балансе для более удобного общения. Цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в достижения молодых людей, которые только начинают университетскую жизнь, и помочь им подойти к высшему образованию с большим энтузиазмом.

Сохраняя верность своим традициям с 2018 года, “Nar” в рамках своей корпоративной социальной ответственности старательно содействует развитию образования с целью воспитания талантов и формирования культуры непрерывного обучения. Подробную информацию о социальных проектах “Nar” можно получить на сайте nar.az/projects.

В настоящее время “Nar” предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года “Nar” лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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