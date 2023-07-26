“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов

“Nar” поздравляет всех абитуриентов, успешно сдавших вступительные экзамены, а также сообщает, что наградит абитуриентов, показавших самые высокие результаты на этих экзаменах. Таким образом, мобильный оператор подарит будущим студентам смартфоны, мобильные номера “Nar” и большую сумму на балансе для более удобного общения. Цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в достижения молодых людей, которые только начинают университетскую жизнь, и помочь им подойти к высшему образованию с большим энтузиазмом.
Сохраняя верность своим традициям с 2018 года, “Nar” в рамках своей корпоративной социальной ответственности старательно содействует развитию образования с целью воспитания талантов и формирования культуры непрерывного обучения. Подробную информацию о социальных проектах “Nar” можно получить на сайте nar.az/projects.
В настоящее время “Nar” предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года “Nar” лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.
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