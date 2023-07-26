Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8783 RUR   0.0188 GBR   2.191 TRY   0.0631

Цена на нефть

25.07 $/bbl +/- WTI 79.63 +0.89 Brent 83.64 +0.90

ТЭК 26.07.2023 15:28

Нефть ускорила снижение на данных о запасах в США

Снижение цен на нефть усилилось в среду, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в США и ждут решения о процентной ставке ФРС.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:14 подешевели на $0,9 (1,08%) - до $82,74 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,87 (1,09%) - до $78,76 за баррель.

Накануне Brent и WTI подорожали на 1,1%, обновив максимумы с 18 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Цены на нефть опускаются на данных API о запасах в США, Brent у $83,2 за баррель Нефть дорожает на оптимизме в отношении спроса в Китае Нефть продолжает слабо расти Нефть продолжает расти после подъема до трехмесячного пика, Brent у $83 за баррель Нефть перешла к росту Цены на нефть опускаются Цены на нефть ускорили рост, Brent у $80,5 за баррель Цены на нефть поднимаются и завершают неделю ростом, Brent подорожала до $80,27 за баррель Нефть остается в плюсе, Brent - $79,6 за баррель Нефть ускорила рост

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az