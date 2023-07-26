Нефть ускорила снижение на данных о запасах в США

Снижение цен на нефть усилилось в среду, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в США и ждут решения о процентной ставке ФРС.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:14 подешевели на $0,9 (1,08%) - до $82,74 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,87 (1,09%) - до $78,76 за баррель.

Накануне Brent и WTI подорожали на 1,1%, обновив максимумы с 18 апреля.