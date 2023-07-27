Кредит от Yelo Bank всего за 2 минуты!



Yelo Bank, который всегда подписывает инновационные идеи, ориентированные на клиента, предлагает полностью онлайн-кредит без посещенияфилилала. Таким образом, забудьте о долгих очередях, утомительных процедурах оформления документов и необходимости идти в филиал в жару. Просто скачайте мобильное приложение Yelo и получите кредит в любое время и в любом месте.



Процесс оформления занимает всего несколько кликов, и ваш кредит будет одобрен менее чем за 2 минуты. Если у вас уже есть карта Yelo, средства кредита немедленно переводятся на ваш счет. Для клиентов, у которых неткарты Yelo, средства будут предоставлены на карте и доставлены бесплатно на указанный адрес.



Преимущества кредитного продукта Yelo Bank:

Максимальная сумма: 50 000 AZN

Срок: до 48 месяцев

Годовая процентная ставка: начиная всего с 11,7%



Кроме того, вы можете использовать мобильное приложение Yelo для своевременного погашения кредита. Чтобы воспользоваться удобством полностью онлайн-кредита:

Заказ кредита -https://bit.ly/ylthkr

Мобильное приложение Yelo -https://bit.ly/yljbn



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YeloBank– Яркий банкинг!