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28.07.2023 12:35

При поддержке Yelo Bank в Шамахе организован очередной «Летний лагерь»

Yelo Bank продолжает активные действия по развитию детского футбола в нашей стране, особенно в регионах.

Очередной «Летний лагерь» прошел в Шамахе при поддержке Банка, Фонда развития футбола и футбольного клуба «Шамахи».В ходе семидневного лагеря школьники прошли обучение важным жизненным навыкам, а также были проинформированы экспертами в соответствующей области о правилах охраны окружающей среды, личной гигиены, дорожной и пожарной безопасности.Участники также прошли обучение современным технологиям. Кроме того, ознакомившись с флорой и фауной Азербайджана и мира, дети посадили различные фрукты в Шамахинском центре саженцев винограда.

Во время лагеря участники приняли участие в специально подготовленной футбольной тренировке. Профессиональный футбольный судья был приглашен для предоставления информации о футбольных правилах. В последующие дни для детей были организованы экскурсии в Шамахинскую астрофизическую обсерваторию и Шамахинский сафари-парк. Лагерь завершился развлекательной программой и вручением сертификатов участникам.

К вашему сведению, этот проект ранее был организован для детей из малообеспеченных семей в Нахчыване. Основная цель Yelo Bank – привить любовь к спорту с детства, поддержать развитие профессионального детского футбола.

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