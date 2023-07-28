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Дальнее зарубежье 28.07.2023 15:28

Генерал Абдурахаман Тчиани провозглашен лидером сместивших президента Нигера военных

Государственные СМИ Нигера назвали новым лидером страны армейского генерала Абдурахамана Тчиани, сообщает телеканал France 24.

Отмечается, что Тчиани обратился к согражданам с видеообращением. При этом его представили как лидера группы путчистов, ранее отстранившей от власти президента Нигера Мохамеда Базума.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступили против главы государства. СМИ сообщали, что Базум был схвачен сотрудниками президентской гвардии, это привело к протестам в столице и вызвало предупреждения региональных властей о готовящемся государственном перевороте. Министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был арестован президентской гвардией и содержится в президентском дворце в столице страны Ниамее вместе с Базумом.

В четверг Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против лидера страны.

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Тэги: НИГЕР, ВОЕННЫЕ, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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