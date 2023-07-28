Военные в Нигере предупредили о недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела страны

Сместившие президента Нигера Мохамеда Базума военные в пятницу зачитали на национальном телевидении заявление, в котором содержится предостережение против любого иностранного военного вмешательства, сообщил телеканал France 24.
"Некоторые бывшие высокопоставленные лица, скрывающиеся в иностранных канцеляриях при сотрудничестве с ними, пребывают в логике конфронтации", - заявили военные.
В заявлении при этом отмечается, что взявшие власть военные предупреждают "о пагубных последствиях любого иностранного вмешательства".
В нем также осуждается "воинствующая, опасная и разрушительная позиция" противников мятежных военных Нигера, которая "не будет иметь другого результата, кроме кровопролития среди населения и хаоса".
26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против главы государства. СМИ сообщали, что Базум был схвачен сотрудниками президентской гвардии. В четверг Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против лидера страны.
В пятницу государственные СМИ Нигера назвали новым лидером страны армейского генерала Абдурахмана Тчиани. При видеообращении к согражданам генерал был представлен как лидер группы путчистов, ранее отстранившей от власти президента Базума.
В телеобращении он указал, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции, отсутствия безопасности.
Тчиани - 62 года. С 2011 года он возглавляет президентскую гвардию. В 2018 году получил звание генерала.
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