Азербайджан будет решительно пресекать любые шаги, направленные против его суверенитета - МИД

МИД Азербайджана потребовал от стран и международных организаций, обманутых манипуляциями Армении и делающих предвзятые заявления, уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, не вмешиваться во внутренние дела страны и положить конец политике двойных стандартов.

"За почти 30 лет Азербайджанская Республика столкнулась с военной агрессией Армении, оккупацией территорий, массовыми убийствами азербайджанцев, в том числе стариков, женщин и детей, почти миллион азербайджанцев стали вынужденными переселенцами и беженцами", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана относительно последней ситуации в регионе, распространенной в субботу.

Было отмечено, что, несмотря на признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в четырех резолюциях, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году, и требование к оккупационным силам немедленно покинуть территории Азербайджана, Армения проигнорировала все эти призывы, нанапротив, путем дальнейшего укрепления статус-кво, основанного на оккупации, умышленно уничтожала историческое и культурное наследие азербайджанского народа на оккупированных территориях и проводила политику незаконного заселения.

В документе подчеркивается, что вскоре после окончания войны 2020 года, азербайджанская сторона предложила основные принципы и мирный договор для нормализации отношений между двумя странами на основе взаимного признания и уважения территориальной целостности, суверенитета и границ: "Несмотря на то, что армянская сторона долгое время не реагировала на мирные инициативы Азербайджана и под разными предлогами затягивала процесс, азербайджанская сторона решительно продолжала свои доброжелательные усилия по продвижению инициатив в направлении мирного договора, делимитации границ и открытие коммуникаций... Армения же выступила с таким необоснованным предложением как "обеспечение прав и безопасности карабахских армян посредством переговоров Баку-Ханкенди в рамках международного механизма", препятствовала контактам между Азербайджаном и местных жителей-армян, и фактически продолжили свои территориальные претензии к нашей стране под другим названием".

МИД подчеркивает, что вопреки обязательствам Армении, она не вывела полностью свои вооруженные силы с азербайджанских земель, наоборот, производила их ротацию через Лачинскую дорогу, снабдила оружием и боеприпасами, продолжала финансировать из госбюджета Армении, занималась разграблением природных ресурсов Азербайджана.

"В целях контроля своих границ и предотвращения противоправных действий Армении Азербайджан установил на своих суверенных территориях пограничный пункт пропуска "Лачин". Несмотря на то, что Азербайджан обеспечил пропуск жителей Армении, Международного комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента через погранпереход, армянская сторона распространяла ложные утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе с целью продолжать свою незаконную деятельность на наших территориях. При этом 15 июня были обстреляны наши пограничники, предпринята попытка контрабанды, а 26 июля грузовики были отправлены на территорию Азербайджана без разрешения", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что цель Армении - привлечь в регион третьи стороны, расширить географию напряженности и сорвать мирный процесс.

"Ответственность за все эти провокации, произошедшие в последние дни, ложится на Армению и ее руководство, которое продолжает незаконное военное присутствие в Азербайджане, поощряет сепаратизм и препятствует усилиям по реинтеграции... Мы требуем от стран и международных организаций, обманутых манипуляциями Армении и делающих предвзятые заявления, уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, не вмешиваться во внутренние дела нашей страны и положить конец политике двойных стандартов", - подчеркивается в документе.

В заявлении говорится, что Азербайджан обеспечит права армянских жителей, проживающих в его карабахском регионе, на основании Конституции страны и будет решительно пресекать любые шаги, направленные против его суверенитета и территориальной целостности.

В.Алиев