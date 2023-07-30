Путин: мобилизационный ресурс Украины заканчивается

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины иссякает, в войска вынуждены набирать технических работников, обслуживающих авиацию.
"Мы сейчас зафиксировали, что взяли несколько человек, сформировали воинские подразделения из технического персонала обслуживания самолетов и авиатехники. Это говорит о чем? Мобилизационный ресурс иссякает, заканчивается", - сказал Путин в ходе общения с журналистами, касаясь потерь и проблем с возможностью пополнения украинской армии.
Тему мобилизационных ресурсов Украины президент РФ поднял в связи с видами на урожай зерновых в соседней стране и роли России и Украины в решении продовольственных проблем в мире.
Напомнив, что украинская доля на мировом рынке зерна составляет около 5%, а российская - 20%, Путин подчеркнул: "Вот и значение нашего вклада в продовольственный рынок мировой в следующем году и украинского будет еще меньше. Оно в следующем году будет еще меньше. Результат сельхозгода будет гораздо ниже, чем в предыдущие годы, по целому ряду обстоятельств, понятно почему - там скоро уже будет некому работать, все же мобилизованы", - отметил глава государства.
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