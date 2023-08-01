Нефть продолжает умеренно дешеветь

Небольшое снижение цен на нефть продолжается днем во вторник, котировки отступают от достигнутых накануне максимумов с середины апреля.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 подешевели на $0,17 (0,2%) - до $85,26 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,28 (0,34%) - до $81,52 за баррель.

По итогам июля цена Brent подскочила на 14,2%, максимальными темпами с мая прошлого года, пишет MarketWatch. Стоимость WTI выросла на 15,8%, что стало лучшим месячным приростом с января 2022 года.